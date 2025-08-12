Adana'da FETÖ Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği ve üyeliğinden aranan 2'si hükümlü 3 kişi, operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ yöneticiliği ve üyeliğinden aranan 3 kişiyi yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, örgütün Adana, Antalya ve Balıkesir illerinde "mahrem eğitim yapılanması"nda yer aldığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 9 yıldır aranan M.A'nın (49), kentte bulunduğunu tespit etti.

M.A, iki günde 40 iş yerine ait güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi sonucunda saklandığı merkez Seyhan ilçesindeki adreste yakalandı.

Adresteki bilgisayarlar, cep telefonları ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

M.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Firari iki hükümlü operasyonla yakalandı

Öte yandan, örgüte üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Murat Kurt (56) ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ersin Atarcık (41) da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Kurt'un örgütün Adana yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, Atarcık'ın da öğrenci yapılanmasında yer aldığı bildirildi.

İki hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.