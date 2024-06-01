Adana\'da Firari 7 Hükümlü Yakalandı

Adana'da farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 7 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma başlattı.
Karataş, Ceyhan, Kozan, Yüreğir ve Karaisalı ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 7 hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlıklarındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, daha sonra cezaevine gönderildi.
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