Adana'da Firari 7 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Firari 7 Hükümlü Yakalandı

Adana\'da Firari 7 Hükümlü Yakalandı

Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskınlar sonucu yakalandı. Hükümlüler, adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.

01.06.2024 14:24
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Adana'da farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 7 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma başlattı.

Karataş, Ceyhan, Kozan, Yüreğir ve Karaisalı ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 7 hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlıklarındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, daha sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Adana, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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