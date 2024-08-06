Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülpınar Mahallesi'nde bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.
Kardeşine ait kimliği kullandığı tespit edilen şüpheli emniyete götürüldü.
Parmak izi incelemesinde şüphelinin uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 13 suç kaydı bulunan Barış T. olduğu tespit edildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?