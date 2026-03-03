Adana\'da Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan V.I'nın bulunduğu yeri tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.
İşlemleri tamamlanan V.I. cezaevine gönderildi.
