Adana'da Fırın Ustalarının Zorlu Mesaisi

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Fırın ustalarının ateş başında zorlu mesaisi

Adana sıcağında fırın ustalarını buzlu suyla serinliyor

ADANA - Adana'da termometreler nisan ayı sıcaklık rekoru kırarken fırın ustaları ateş başında zorlu mesaide buzlu su ile serinliyor.

Adana ve ilçelerinde 3 gündür devam eden aşırı sıcaklar bugün de etkili oldu. Son 95 yılın nisan ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı ve en sıcak il olan Adana'nın Kozan ilçesinde fırında çalışanlar bir hayli zorlanıyor. Karacaoğlan Mahallesinde Hasan Basri Demirci Bulvarında fırın başında zorlu mesailerini sürdüren fırıncı ustası Mehmet Batman ve iş yeri sahibi kadın girişimci Hatice İleri, 80 dereceyi hissettikleri sıcakta ateş başında ekmek paralarını çıkarıyor. Gün içinde sık sık buzlu su ile serinlemeye çalışan ustaların zorlu mesaisi sürüyor.

Usta Mehmet Batman, "10 yıldır fırıncıyım. 5 saatten beri fırın başındayım. Çok sıcak 40-50 derece var. Sık sık yüzümüzü yıkıyoruz. Zor bir mesai çok zor oluyor bu sıcakta" dedi.

Fırının başında zor bir mesai olduğunu ve daha nisan ayında sıcakların çok yüksek olduğunu aktaran Hatice İleri ise, "Çok sıcak ve zorlu bir mesai. Sabah 6'dan beri mesaideyiz. Fırın hemen yanı daha sıcak. Ustam zorlanıyor bizde izin veriyoruz. Buzlu suyla sık sık yüzünü yıkıyor. Fırın hemen yanı bence tahmini 80-90 derece buluyor. Çok sıcak oluyor. İşimizi bitirip serin yer arıyoruz. Çok zor bir mesai" diye konuştu.