Adana'da Fırın Ustalarının Zorlu Mesaisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Fırın Ustalarının Zorlu Mesaisi

Adana'da termometreler nisan ayı sıcaklık rekoru kırarken fırın ustaları ateş başında zorlu mesaide buzlu su ile serinliyor. Adana ve ilçelerinde 3 gündür devam eden aşırı sıcaklar bugün de etkili oldu. Fırında çalışan fırıncı ustaları, 80 dereceyi hissettikleri sıcakta ateş başında ekmek paralarını çıkarırken sık sık buzlu su ile serinlemeye çalışıyor. Ustaların zorlu mesaisi sürüyor.

26.04.2024 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fırın ustalarının ateş başında zorlu mesaisi

Adana sıcağında fırın ustalarını buzlu suyla serinliyor

ADANA - Adana'da termometreler nisan ayı sıcaklık rekoru kırarken fırın ustaları ateş başında zorlu mesaide buzlu su ile serinliyor.

Adana ve ilçelerinde 3 gündür devam eden aşırı sıcaklar bugün de etkili oldu. Son 95 yılın nisan ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı ve en sıcak il olan Adana'nın Kozan ilçesinde fırında çalışanlar bir hayli zorlanıyor. Karacaoğlan Mahallesinde Hasan Basri Demirci Bulvarında fırın başında zorlu mesailerini sürdüren fırıncı ustası Mehmet Batman ve iş yeri sahibi kadın girişimci Hatice İleri, 80 dereceyi hissettikleri sıcakta ateş başında ekmek paralarını çıkarıyor. Gün içinde sık sık buzlu su ile serinlemeye çalışan ustaların zorlu mesaisi sürüyor.

Usta Mehmet Batman, "10 yıldır fırıncıyım. 5 saatten beri fırın başındayım. Çok sıcak 40-50 derece var. Sık sık yüzümüzü yıkıyoruz. Zor bir mesai çok zor oluyor bu sıcakta" dedi.

Fırının başında zor bir mesai olduğunu ve daha nisan ayında sıcakların çok yüksek olduğunu aktaran Hatice İleri ise, "Çok sıcak ve zorlu bir mesai. Sabah 6'dan beri mesaideyiz. Fırın hemen yanı daha sıcak. Ustam zorlanıyor bizde izin veriyoruz. Buzlu suyla sık sık yüzünü yıkıyor. Fırın hemen yanı bence tahmini 80-90 derece buluyor. Çok sıcak oluyor. İşimizi bitirip serin yer arıyoruz. Çok zor bir mesai" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Fırıncı, Ekmek, Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Fırın Ustalarının Zorlu Mesaisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:55 Canlı anlatım Maçta tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Maçta tempo bir an olsun düşmüyor
18:43 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:38 Taslak metinde dikkat çeken detay 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı
19:30 Derbiye saatler kala açıklama geldi Beşiktaş’ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:50 Antalya’da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım Antalya'da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım
18:23 Kaçırdığı gollerle gündem oldu Samatta, Yunanistan’da da hayal kırıklığı yarattı Kaçırdığı gollerle gündem oldu! Samatta, Yunanistan'da da hayal kırıklığı yarattı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte’den ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı
17:47 Ticaret Bakanlığı’nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı Ticaret Bakanlığı'nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 20:19:33. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Fırın Ustalarının Zorlu Mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement