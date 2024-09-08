Adana\'da fırtına nedeniyle ağaç yola devrildi

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Adana'da fırtına ağaç devirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde aşırı yağış ve fırtına nedeniyle ağaç yola devrildi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde aşırı yağış ve fırtına nedeniyle ağaç yola devrildi.

Kozan'da öğleden sonra aşırı yağış ve fırtına etkili oldu. Fırtına ve yağşı nedeniyle Mahmutlu Mahallesi Kozan Kadirli yolunda bir çam ağacı yola devrildi. Kozan Kadirli karayolu bir süreliğine trafiğe kapanırken Kozan ve Adana Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri devrilen ağacı yoldan kaldırma çalışması başlattı. Öte yandan polis ekipleri ise ağacın devrildiği noktada güvenlik tedbiri aldı.