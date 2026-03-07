Adana'da Geniş Asayiş Uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Geniş Asayiş Uygulaması

Adana\'da Geniş Asayiş Uygulaması
07.03.2026 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 2 bin 331 personel ile asayiş uygulaması yapıldı, Vali Yavuz denetimlerde bulundu.

ADANA Emniyet Müdürlüğü ile Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 2 bin 331 personelin katılımıyla geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktalarını denetleyen Adana Valisi Mustafa Yavuz, görevli personelle görüşüp vatandaşlarla sohbet etti.

Adana Valisi Mustafa Yavuz'un talimatıyla il genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında polis ve jandarma ekipleri birçok noktada denetim yaptı. Denetimlere katılan Vali Mustafa Yavuz, uygulama noktalarını ziyaret ederek görevli ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, uygulamanın il genelinde geniş katılımla sürdürüldüğünü belirterek, "Bugün ilimiz genelinde 15 ilçemizde hem emniyet, jandarma hem de sahil güvenlik unsurlarımızla birlikte vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için saat 09.00'dan itibaren gece geç saatlere kadar uygulama gerçekleştiriyoruz" dedi.

'2 BİN 331 PERSONEL GÖREV ALIYOR'

Uygulamada geniş bir personel kadrosunun görev yaptığını ifade eden Yavuz, "380 ekibimiz ve 2 bin 331 personelimizle sahadayız. Uygulama noktalarını ziyaret ederek arkadaşlarımıza başarılar diledik. Vatandaşlarımızla sohbet edip selam verdik. Onların huzur ve güvenliği için bugün olduğu gibi bundan sonra da sahada olmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 2 milyon 500 bin Adanalı hemşerimizin huzur ve güvenliği için dün olduğu gibi bugün de, yarın da sahada olacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Asayiş, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Geniş Asayiş Uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Trump’tan İran’ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez
Savaşta 7. gün Tahran’da art arda büyük patlamalar oldu Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

00:12
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
23:41
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
23:07
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:35
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 00:54:09. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Geniş Asayiş Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.