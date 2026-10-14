Adana'da Haluk Taş davasında aile, diğer şüphelilerin yargılanmasını istedi - Son Dakika
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Adana'da Haluk Taş davasında aile, diğer şüphelilerin yargılanmasını istedi

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Adana\'da Haluk Taş davasında aile, diğer şüphelilerin yargılanmasını istedi
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Adana'da Haluk Taş'ın ölümüne ilişkin davada mahkeme, Bahri A.'nın adli kontrol şartıyla yargılanmasına devam kararı verdi. Aile, bu karara itiraz edeceğini ve olayda adı geçen diğer şüphelilerin de yargılanmasını istediğini belirtti.

ADANA'da sopayla dövülen Haluk Taş'ın (34) ölümüne ilişkin açılan davada 2 sanıktan Bahri A.'nın (64) tutuksuz yargılanmasına aile itiraz etti. Taş'ın kardeşi Ayşe Nur Kar (29), adli kontrol kararına itiraz edeceklerini belirterek, "İstediğimiz sonucu elde edemedik. Olayda adı geçen diğer şüphelilerin de yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Olay, 23 Ağustos 2025'te Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'nde meydana geldi. Belediye işçisi Haluk Taş, arkadaşı Bahri A. ile gezintiye çıktıktan sonra Abdulkadir Öden'in iş yerine gitti. Burada Bahri A. ile Öden arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Abdulkadir Öden, Bahri A. ile Haluk Taş'ı sopayla darbettikten sonra kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Taş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Bahri A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Jandarma ekipleri, Öden ile Bahri A.'yı gözaltına aldı.

'BİRBİRİNİ SUÇLADILAR'

Bahri A. ifadesinde, Abdulkadir Öden'in Haluk Taş'ı sopayla darbettiğini, kendisini de tehdit ederek işkence yaptığını öne sürdü. Taş'ı oğlu gibi gördüğünü belirten Bahri A., ona zarar vermediğini savundu. Abdulkadir Öden ise suçlamaları kabul etmeyerek Haluk Taş'ı olaydan kısa süre önce tanıdığını ve onu öldürmesi için herhangi bir neden bulunmadığını ileri sürdü. Olay günü Bahri A. ile Haluk Taş'ın tartışmaya başladığını, kendisinin ikisini ayırmaya çalıştığını ve bu sırada Bahri A.'nın kendisine saldırdığını iddia etti. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdulkadir Öden tutuklanırken, Bahri A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haluk Taş'ın ailesi, ağabeyinin elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunduğunu belirterek, Bahri A. ile başka kişilerin de cinayete karıştığını öne sürdü.

ADLİ KONTROL KARARINA İTİRAZ

Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti, Abdulkadir Öden'in tutukluluk Bahri A.'nın ise adli kontrol karanına devam kararı verdi. Haluk Taş'ın ailesi, Bahri A. hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz edeceklerini belirtti.

'AĞABEYİMİ KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BİLMİYORUZ'

Duruşmanın ardından Taş'ın ailesine destek olmak isteyen akrabaları ve sevenleri adliye önünde bir araya geldi. Haluk Taş'ın kardeşi Ayşe Nur Kar, duruşmada istedikleri sonucu elde edemediklerini belirterek, "Bahri A.'ya 3 gün imza atma yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bu karar bizleri çok üzdü. Dükkanda başka kişilerin de olduğunu biliyoruz. Olayda adı geçen diğer şüphelilerin de yargılanmasını istiyoruz. Mahkeme boyunca suçu birbirlerine atıp durdular. Ağabeyimi kimin öldürdüğünü hala itiraf etmiyorlar. Ağabeyimi kimin öldürdüğünü hala bilmiyoruz. Süreci soğukkanlılıkla takip etmeye devam ediyoruz. Ağabeyimin katilleri bulunsun. İkisinin ve diğer şüphelilerin de gereken cezayı almasını istiyorum" dedi.

'PİSİ PİSİNE KURBAN GİTTİ BENİM EVLADIM'

Cinayetin en ince ayrıntısına kadar aydınlatılmasını isteyen baba Mahmut Taş ise "Mahkemede oğlumun canına kıyanlar, o yokmuşçasına kendilerini savundu. 34 yıllık bir hayata kıydılar. Pisi pisine kurban gitti benim evladım. Bahri A.'nın da tutuklanmasını istiyorum" diye konuştu.

'HİÇBİR DUYGUM KALMADI'

Elife Taş da "Oğlum öldükten sonra hiçbir duygum kalmadı. İstediğimiz sonucu elde edemedik. Adaletin var olduğuna inanıyorum. Bir tek oğlum vardı, her şeyimdi o benim. Benim Haluk'uma bunu yaşatanlar aynı acıları yaşasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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