Adana'da trafik denetiminde araçlarını hatalı park ettikleri belirlenen 634 sürücüye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Sefa Özler, Ali Münif Yeğenağa, Çakmak, Kızılay, Cemal Gürsel ve Abidin Paşa caddelerinde denetim yaptı.
Denetimde, hatalı park edilen 634 aracın sürücüsüne 934'er lira ceza kesildi.
Trafik akışını engelledikleri tespit edilen 23 araç da çekicilerle kaldırılıp otoparka götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Hatalı Park Ceza Yağdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?