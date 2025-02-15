Adana'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Adana'da iki iş yerinden hırsızlık yapan iki şüpheli güvenlik kameralarıyla yakalanarak tutuklandı.

15.02.2025 10:46
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Adana'da iki iş yerinden hırsızlık yaptıkları, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi İbrahim Tatlıses Caddesi'ndeki bir kuyumcudan 6 taklit saat ve merkez Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir marketten 50 karton sigara çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının görüntülerinden, iki iş yerinden hırsızlık yapan zanlıların Yusuf Ç. ve Yasin Ç. olduğu tespit edildi.

Adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan zanlılardan birinin gözlem yaptığı sırada diğerinin kepengin altından kuyumcu dükkanına girmesi ve taklit saati çalarak kaçması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı - Son Dakika

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