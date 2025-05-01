Adana'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 2 tırdan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde park halindeki tırlardan şoförler C.B. ve A.B'nin cep telefonları ile kişisel eşyaları çalındı.

Şoförlerin ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin bölgedeki bir fabrikada çalışan işçilerden Mazlum B. (40) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin olay yerine motosikletiyle gelmesi ve tırların camlarını kırıp hırsızlık yapması çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.