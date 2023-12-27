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Adana'da 'Hoş Geldin 2025' Süslemeleri Yapıldı - Son Dakika
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Adana'da 'Hoş Geldin 2025' Süslemeleri Yapıldı

Adana'da her yılbaşı olduğu gibi bu yıl da 'Bir sene ileri' geleneğini sürdüren vatandaşlar ev ve iş yerlerine 'Hoş geldin 2025' süslemeleri yaptı. Kentin merkezindeki meydana belediye tarafından yerleştirilen dev yılbaşı ağacının altındaki 2024 yazısı foto montajla 2025 ile değiştirilip bazı bazı sosyal medya sayfalarında paylaşılınca, yurt içi ve yurt dışında yoğun ilgi gördü.

Adana\'da \'Hoş Geldin 2025\' Süslemeleri Yapıldı
27.12.2023 - 21:02,
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ADANA'da her yılbaşı olduğu gibi bu yıl da 'Bir sene ileri' geleneğini sürdüren vatandaşlar ev ve iş yerlerine 'Hoş geldin 2025' süslemeleri yaptı. Kentin merkezindeki meydana belediye tarafından yerleştirilen dev yılbaşı ağacının altındaki 2024 yazısı foto montajla 2025 ile değiştirilip bazı bazı sosyal medya sayfalarında paylaşılınca, yurt içi ve yurt dışında yoğun ilgi gördü.

Dünya genelinde 2024 yılı hazırlıkları sürerken Adana bu yıl da 'Bir sene ileri' şakası bozmadı. Çok sayıda kişi ev ve iş yerlerine 'Hoş geldin 2025' süslemesi yaptı. Belediyenin kentin göbeğindeki Uğur Mumcu Meydanı'na yerleştirdiği dev yılbaşı ağacının altındaki 2024 yazısı da her yıl olduğu gibi fotomontaj şakasına maruz kaldı. Yapay zekanın yardımıyla 2025 olarak değiştirilen ve gerçeği aratmayan montaj fotoğraf ve videolar çok sayıda sosyal medya sayfasında paylaşıldı. Yurt içi ve yurt dışından kişilerin de ilgi gösterdiği paylaşımlar, gerçek sanıldı.

'BU HEP RİTÜELDİR BİZİM İÇİN'

İş yerinin camını 'Hoş geldin 2025' yazısıyla süsleyen erkek kuaförü Burak Karakaya, 2018 yılından bu yana geleneği sürdürdüğünü anlattı. Karakaya, 'Biz Adanalılar olarak her zaman yeni yıla 1 yıl önceden gireriz. Bu hep ritüeldir bizim için. Seneye de 2026 yazacağız. Görenler şaşırıyor, hatta yanlış yazdığımızı düşünüp silip, düzeltmek isteyenler oluyor' dedi.

'ADANA OLUNCA HİÇBİR ŞEYE ŞAŞIRMIYORLAR'

Uğur Mumcu Meydanı'ndaki yazıya yapılan fotomontajı değerlendiren Huriye Güzel ise 'Biliyorsunuz ülkece bir şeyleri sündürüp, uzatmayı çok seviyoruz. Bu şaka da yıllardır böyle devam ediyor. Diğer şehirlerde yaşayan arkadaşlarım soruyorlar, 'Gerçekten Adana'nın göbeğinde belediye 2025'i mi kutluyor' diyorlar. Gerçeği anlattığımda ise 'Adana olunca hiçbir şeye şaşırmıyoruz' deyip gülüyorlar. Ama öyle bir şey yok. Ben bile bu süslemeler yapılırken 'Acaba gerçekten 2025 yazısı mı koydular' diye kendimden şüphe ettim? diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA
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