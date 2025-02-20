Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yeri sahibinin öldürüldüğü silahlı saldırıya karıştığı gerekçesiyle aranan şüpheli yakalandı.
Fatih Mahallesi Tellidere Caddesi'ndeki bir dönerciye 17 Şubat'ta tabancayla ateş açılması sonucu iş yeri sahibi Fevzi Güçlü'nün (48) yaşamını yitirdiği saldırıya karıştığı gerekçesiyle aranan Muhammed Zafer Ş, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki bir sokakta İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerince yakalandı.
Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine teslim edildi.
Tellidere Caddesi'ndeki dönerciye 17 Şubat'ta tabancayla ateş açılması sonucu iş yeri sahibi Fevzi Güçlü yaralanmıştı. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güçlü, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da İş Yeri Sahibinin Katil Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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