Adana'da Kaçak Makaron Operasyonu

ADANA'da polis ekipleri, operasyon düzenledikleri bir depoda piyasa değeri 8 milyon 750 bin lira olan gümrük kaçağı 12 milyon 500 bin makaron ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesindeki bir depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Depoya operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 750 bin lira olan gümrük kaçağı 12 milyon 500 bin makaron ele geçirdi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: ADANA,