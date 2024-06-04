Adana\'da depremde yıkılan apartmanla ilgili yargılama devam ediyor

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Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Kubilay Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili müteahhit Murat Helete ile teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Mehmet G'nin yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet G. ve taraf avukatları katıldı. Sanık Murat Helete ise duruşmaya gelmedi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Mehmet G. binanın yapımında teknik uygulama sorumlusu olmadığını öne sürerek "Önceki aşamalarda verdiğim beyanlarımı tekrar ediyorum. Apartmanın inşa süreciyle ilgili benim sorumluluğum bulunmamaktadır. Hakkımda uygulanan yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim." dedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve dosyadaki eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına, müteahhit Murat Helete ile inşaat mühendisi Mehmet G'nin kusur durumları konusunda istenen bilirkişi raporunun beklenilmesine karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Kubilay Apartmanı'nın müteahhidi Murat Helete 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

2 Ekim 2023'teki ilk duruşmada sanık Helete, tutuklulukta kaldığı süre, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilmişti.