Adana'da Kale Gibi Mısır Yayım Projesi Etkinliği Düzenlendi

Güncel

Adana'da kale cinsi mısırın tanıtılması ve ekiminin yaygınlaştırması amacıyla hayata geçirilen "Kale Gibi Mısır Yayım Projesi" kapsamında etkinlik düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Çukurova Üniversitesi, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlik, merkez Seyhan ilçesi Mürseloğlu Mahallesi'ndeki "kale" cinsi mısır ekili bir tarlada gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, burada yaptığı konuşmada, Adana'nın mısır üretiminde öncü bir rolü olduğunu söyledi.

Yeni bir mısır tohumunun bölgeye kazandırılmasının önemini anlatan Kökçüoğlu, "Bu yeni çeşitleri sizlerle buluştururken tohumla ilgili sorunlarımızı ortadan kaldırmak istiyoruz. Bölgemize, coğrafyamıza uygun, Türkiye'mizin ihtiyaçlarını karşılayacak, daha fazla ürün alabileceğimiz ve bu şekilde ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunabileceğimiz çeşitlerimizi sizlerle buluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Çil ve çiftçiler de katıldı.