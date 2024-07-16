Adana'da Kardeşini Av Tüfeğiyle Öldüren Sanığın Cezası Onandı - Son Dakika
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Adana'da Kardeşini Av Tüfeğiyle Öldüren Sanığın Cezası Onandı

Adana'da kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapse mahkum edilen sanığın cezası, Yargıtay tarafından onaylandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığa verilen 15 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu ve temyiz istemini reddetti.

16.07.2024 11:35
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Adana'da kardeşini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapse çarptırılan sanığın cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 22 Eylül 2022'de hapse mahkum edilen Yasin K'nin (23) dosyasına ilişkin temyiz incelemesi, Yargıtay 1. Ceza Dairesince tamamlandı.

Daire, sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan verilen 15 yıl hapsi onadı.

Kararda, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı ve yargılama aşamasında eksiklik olmadığı anlatıldı.

Hükme esas alınan raporların yeterli olduğu belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Bölge Adliye Mahkemesi cumhuriyet savcısının temyiz sebeplerinin incelenmesinde hükümde hukuka aykırılık bulunmamıştır. Temyiz incelemesi sonucunda da hukuka aykırılık görülmediğinden oy birliğiyle temyiz isteminin reddi ile hükmün onanmasına karar verildi."

Olay

Merkez Yüreğir ilçesinde 14 Mayıs 2021'de borç meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Yasin K, kardeşi Cumali K'yi av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada 15 yıl hapse çarptırılmıştı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi de sanığa verilen hükmü hukuka uygun bulup dosyayı temyiz incelemesi için Yargıtay 1. Ceza Dairesine göndermişti.

Kaynak: AA

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