Adana'da kasklı şüpheliler evi kurşunladı, saldırı kamerada - Son Dakika
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Adana'da kasklı şüpheliler evi kurşunladı, saldırı kamerada

Adana\'da kasklı şüpheliler evi kurşunladı, saldırı kamerada
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Adana'nın Seyhan ilçesinde yüzünü kaskla gizleyen 2 şüpheli, motosikletle geldikleri evi tabancayla defalarca ateş ederek kurşunladı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, aynı eve 10 gün önce de silahlı saldırı düzenlendiği öne sürüldü.

ADANA'da yüzünü kaskla gizleyen kimliği belirsiz şüpheli, motosikletle geldiği eve tabancayla defalarca ateş edip, kaçtı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi 38110 Sokak'ta meydana geldi. Yüzlerini kaskla gizleyen kimliği belirsiz 2 şüpheli, motosikletle sokağa girdi. Şüphelilerden biri motosikletten inerek, husumetli olduğu kişinin evine tabancayla defalarca ateş etti. Şüpheli daha sonra arkadaşının kullandığı motosikletle kaçtı. Saldırıda evde hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı. Aynı eve 10 gün önce de silahlı saldırı düzenlendiği öne sürüldü. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da kasklı şüpheliler evi kurşunladı, saldırı kamerada - Son Dakika

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