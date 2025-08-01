Adana'da Kavga: İki Sanığa Hapis Cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi darbettikleri ve silahla ağır yaraladıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan birine 13 yıl, diğerine 6 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu M.K. ile tutuksuz sanık S.Y. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 18 Nisan 2024'te Barbaros Mahallesi'nde H.A. ile S.Y. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtti.

Savcı, S.Y'nin H.A'yı darbettiğini, H.A'nın da bu durumu ağabeyine bildirmesi üzerine müştekinin ağabeyi K.A'nın da olay yerine geldiğini kaydetti.

M.K'nin olay yerinde K.A'yı tabancayla hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı, S.Y'nin de M.K'nin eylemine yardım ettiğini bildiren savcı, sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 9'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

M.K, savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Kavga sırasında ben kimseye ateş etmedim. Müşteki beni silahla tehdit etti. Mütalaayı reddediyorum. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanık S.Y. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Müşteki avukatı ise şikayetçi oldukları sanıkların cezalandırılmalarını istediklerini ifade etti.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan M.K'yi 13 yıl, "kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçundan da S.Y'yi 6 yıl 6 ay hapse çarptırarak, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.