Adana'da Kaza: 7 Yaralı
Adana'da Kaza: 7 Yaralı

22.05.2026 22:26
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobil çarpıştı, 1'i bebek toplam 7 kişi yaralandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Pekmezci ile Alapınar mahalleleri arasında meydana geldi. Mehmet B. yönetimindeki 01 RH 922 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 01 AOS 845 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 yaşındaki Mehmet A. B., Mehmet B., Yiğit A. B., Aysun B., Aziz Ö., Adem P. ve Hacer M. B., ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

- Yaralıların ambulanstan indirilip acil servise taşınması

- Kazaya karışan otomobillerin fotoğrafı

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),

2) ŞANLIURFA'DA DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 117 BİN TL ÇIKTI

ŞANLIURFA'da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik otogarda gerçekleştirdiği denetimlerde bir dilencinin üzerinden 117 bin 661 TL çıktı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde artış gösteren dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sağlık durumu ve maddi sıkıntı içinde olduğunu söyleyerek yolculardan para isteyen Ekrem K., bir süre ekipler tarafından takibe alındı. Vatandaşlardan para toplarken suçüstü yakalanan dilenci, ekipler tarafından Zabıta Daire Başkanlığı'na götürüldü. Burada Ekrem K.'nın yapılan üst aramasında dilencilikten elde ettiği değerlendirilen 117 bin 661 TL ele geçirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere yönelik denetimlerin süreceğini bildirdi.

Kaynak: DHA

