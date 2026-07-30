Adana'da Kebapçıya Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Adana'da Kebapçıya Silahlı Saldırı

Adana\'da Kebapçıya Silahlı Saldırı
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Adana'da iki şüpheli, kebapçıya silahlı saldırıda bulunarak 4 kişiyi yaraladı. Şüpheliler kaçtı.

ADANA'da kimliği belirsiz 2 şüpheli, motosikletle geldikleri kebapçıya tabancayla ateş açtı. Saldırıda, yemek yiyen 4 kişi yaralanırken, şüpheliler ise motosiklet ile kaçtı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Motosiklet ile caddedeki kebapçıya gelen ve yüzlerini kapüşonla gizleyen iki şüpheliden biri iş yerine tabancayla ateş açtı. Saldırı sırasında kebapçıda yemek yiyen 4 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Şüpheliler, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Restoran çalışanlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Olay yeri inceleme ekipleri, kebapçıda delil çalışması yaptı.

Kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Kebapçıya Silahlı Saldırı - Son Dakika

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