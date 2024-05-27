Adana'da kripto para borsası dolandırıcılığı davasında 2'si tutuklu 8 sanığa hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da kripto para borsası dolandırıcılığı davasında 2'si tutuklu 8 sanığa hapis cezası

Adana\'da kripto para borsası dolandırıcılığı davasında 2\'si tutuklu 8 sanığa hapis cezası

Adana'da kripto para borsası üzerinden yüksek kazanç vaadiyle tanıştıkları 3 kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle 2'si tutuklu 8 sanığa 4 yıl 22 gün ile 24 yıl 6 ay 29 gün arasında değişen hapis cezaları verildi. Sanıkların sosyal medya hesapları ve WhatsApp üzerinden müştekilerle iletişim kurarak dolandırıcılık yaptıkları belirtildi. Mahkeme heyeti, sanıklara hapis cezasının yanı sıra adli para cezaları da verdi.

27.05.2024 13:15
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Adana'da kripto para borsası üzerinden yüksek kazanç vaadiyle sosyal medyada tanıştıkları 3 kişiyi 119 bin 80 lira dolandırdıkları gerekçesiyle 2'si tutuklu 8 sanığa 4 yıl 22 gün ile 24 yıl 6 ay 29 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar B.P. ve Y.G.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar A.V, S.İ, B.T.O, F.O, M.O. ve D.A'nın katılmadığı duruşmada, taraf avukatları ise hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların sosyal medya hesaplarına kripto para borsasına 5 bin lira yatırıp 100 bin lira kazandığını gösterir paylaşımlar koyduğunu ve sosyal medya ile WhatsApp üzerinden müştekiler E.D, B.K. ve G.K. ile irtibata geçtiklerini belirtti.

Savcı, sanıkların farklı tarihlerde müştekilerden kendi banka hesaplarına toplamda 119 bin 80 lira gönderilmesini sağladıklarını, bir süre sonra da irtibatı kestiklerini anlatarak, 8 kişinin "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunmaları alınan tutuklu sanıklar B.P. ve Y.G.S. suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Müşteki avukatları ise şikayetçi olduklarını bildirerek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan B.P'yi 24 yıl 6 ay 29 gün hapis ve 1 milyon 505 bin 620 lira, A.V, Y.G.S, S.İ'yi 13 yıl 6'şar ay hapis ve 1 milyon 350'şer bin lira, B.T.O'yu 6 yıl 10 ay 7 gün ve 127 bin lira, D.A'yı 4 yıl 8 ay 7 gün hapis ve 112 bin 500 lira, F.O. ve M.O'yu da 4 yıl 22'şer gün hapis ve 28 bin 120'şer lira adli para cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıkların mevcut halinin devamına da hükmetti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da kripto para borsası dolandırıcılığı davasında 2'si tutuklu 8 sanığa hapis cezası - Son Dakika
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