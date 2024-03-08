Adana\'da Kum Torbasına Gizlenmiş 40 Bin 500 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Adana'da kum torbasına gizlenmiş 40 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirilen evdeki 2 kişi gözaltına alındı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla Gülpınar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.
İkamete operasyon düzenleyen ekipler, bir odada tavana asılı kum torbasını incelediklerinde içindeki 41 pakette 40 bin 500 uyuşturucu hap buldu.
Bunun üzerine adresteki yabancı uyruklu şüpheliler İbrahim Cüneyt E. ve Muhammed Munir M. gözaltına alındı.
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.
Düzenlenen operasyon ise polis kamerasınca kayda alındı.
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