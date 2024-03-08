Adana\'da Kum Torbasına Gizlenmiş 40 Bin 500 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Aksaray Belediyesi Ramazan Ayı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Aksaray Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini ve paylaşma atmosferini şehirde yaşatmak için birçok sosyal ve kültürel organizasyona ev sahipliği yapacak. Belediye, iftar çadırında günlük 2 bin 500 kişiyi aynı sofrada buluşturacak ve ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ikramında bulunacak. Ayrıca evinde kendi yemeğini yapma imkanı olan vatandaşlara da gıda kolisi dağıtımı yapılacak.