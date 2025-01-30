Adana'da Kuyumcu Soygunu: Borçlu Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Kuyumcu Soygunu: Borçlu Şüpheli Yakalandı

Adana\'da Kuyumcu Soygunu: Borçlu Şüpheli Yakalandı

Adana'da borcu nedeniyle kuyumcu dükkanını soymaya çalışan Gökhan U. (48), çalışanlar tarafından tehditle altın ve para isterken, panik butonu ile polise teslim oldu. Tutuklanan şüpheli, ifadesinde soygun yapma gerekçesini borcuna bağladı.

30.01.2025 10:42  Güncelleme: 10:44
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ADANA'da bir kuyumcu dükkanına elindeki av tüfeğiyle giren Gökhan U. (48), çalışanları tehdit edip, altın ve para istedi. İş yeri sahibinin oyaladığı şüpheli, panik butonunun kullanılması ile gelen polis ekibine teslim oldu. İfadesinde, "Borcum vardı. Tüfeği alıp, gördüğüm ilk kuyumcuya girdim" diyen Gökhan U., tutuklandı.

Olay, 28 Ocak'ta saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Servis şoförü Gökhan U., elindeki av tüfeğiyle kuyumcu Ahmet R.'nin iş yerine girdi. Borcunun olduğunu söyleyen Gökhan U., çalışanları tehdit ederek 10 tam altın, 4 bilezik ile 60 bin lira istedi. Ahmet R., Gökhan U.'ya, "Yaptığın yanlış bir şey. Sıkıntın neyse çözeriz" deyip, soygunu durdurmasını istedi. Bu sırada çalışanlardan biri de panik butonuna bastı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİSE TESLİM OLDU

İhbarla adrese sevk edilen Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliden teslim olmasını istedi. Gökhan U., elindeki av tüfeğini bırakarak, polise teslim oldu. Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen şüpheli, ifadesinde, "Borcum vardı. Ödeyemeyince soygun yapmaya karar verdim. Tüfeği alıp, gördüğüm ilk kuyumcuya girdim" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan U., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Kuyumcu Soygunu: Borçlu Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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