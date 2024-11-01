Adana'da Kuyumcu Soygunu: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Kuyumcu Soygunu: Şüpheli Yakalandı

Adana\'da Kuyumcu Soygunu: Şüpheli Yakalandı

Kuyumcu dükkanını soyan ve sahibini yaralayan Okan B. tutuklandı, gasbedilen altın bulundu.

01.11.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sahibini tabancayla yaraladığı kuyumcu dükkanını soyan şüpheli operasyonla yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 22 Ekim'de merkez Çukurova ilçesinde kuyumcu Muhammed Bahadır A'nın (32) kimliği belirsiz bir kişi tarafından iş yerinde tabancayla vurularak yaralandığı ve 900 gram altının gasbedildiği olayla ilgili soruşturmayı tamamladı.

Olay yerinin çevresindeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerden yola çıkarak zanlının olaydan yaklaşık 3 saat önce plakasını bantla kapattığı motosikletle kuyumcu dükkanının bulunduğu bulvara gelip çevrede gözetleme yaptığını ve Muhammed Bahadır A'nın ortağının iş yerinden çıkmasıyla da harekete geçerek soygunu gerçekleştirdiğini belirledi.

Yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini ve saklandığı adresi de tespit etti.

Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığı belirlenen zanlı Okan B. (35), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kuyumcu dükkanından gasbedilen altının büyük bölümünü söz konusu dairede ele geçiren ekipler, şüphelinin olayda kullandığı motosikleti de binanın bahçesinde buldu.

Altının bir kısmını bozdurarak bankaya yatırdığı belirlenen zanlının hesabındaki 465 bin liraya el konuldu.

Hastanede tedavisi süren kuyumcu Muhammed Bahadır A'nın ifadesinde, şüphelinin içeriye girer girmez silahı kendisine doğrultup ellerini havaya kaldırmasını istediğini, ellerini havaya kaldırdığı sırada da bu kişinin ateş açtığını belirtti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Toros Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'ndaki kuyumcuya giren kasklı bir kişi, işletme sahibi Muhammed Bahadır A'yı tabancayla vurarak yaralayıp, vitrindeki bir miktar altını çantasına koyduktan sonra olay yerinden kaçmıştı.

Yaralanan esnaf, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için araştırma başlatmıştı. Soygun anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alınmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Kuyumcu Soygunu: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
23:05 Chelsea’li Enzo Fernandez’in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi Chelsea'li Enzo Fernandez'in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
22:07 Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF’nin kapısına dayandı Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF'nin kapısına dayandı
21:55 Samsun’da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi Samsun'da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:27 Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 15:18:16. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Kuyumcu Soygunu: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.