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Adana'da Kuyumcuya Giren 5 Kadın Altın Çalmaya Kalkıştı - Son Dakika
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Adana'da Kuyumcuya Giren 5 Kadın Altın Çalmaya Kalkıştı

Adana\'da Kuyumcuya Giren 5 Kadın Altın Çalmaya Kalkıştı

Adana'da bir kuyumcuya alışveriş bahanesiyle giren 5 kadın, altın çalmaya çalışırken iş yeri sahibi tarafından yakalandı. Polis gelmeden kaçmaya çalışan kadınlar, tuvaletlerini yaparak kurtulmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

01.02.2024 11:55
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ADANA'da kuyumcuya girip, altın çalmaya kalkışan 5 kadın, iş yeri sahibi tarafından yakalandı. Polis gelmeden kaçmak isteyen kadınlar, kurtulmak için iş yerinde tuvaletlerini yaptı.

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, 5 kadın kuyumcuya alışveriş bahanesiyle girip altın çalmaya kalkıştı. Durumu anlayan iş yeri sahibi şüphelilerin kaçmaması için kapıyı kilitledi. Panikleyen kadınlar polise yakalamamak için iş yeri sahibiyle tartışıp kaçmaya çalıştı. Arbede sırasında kadınlar kuyumcuda tuvaletlerini yaptı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheliler, ardından emniyete götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Adana'da Kuyumcuya Giren 5 Kadın Altın Çalmaya Kalkıştı - Son Dakika
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