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Adana'da kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Adana'da kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık Abdullah B'nin, maktul Rafet Deveci'nin yakınları ve avukatları da duruşmaya katıldı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık ise uyuşturucu kullandığını öne sürerek savunma yaptı. Maktulün babası ise sanıkla aralarında husumet olmadığını belirtti. Duruşma ertelendi.

Adana\'da kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı
22.01.2024 - 15:38,
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Adana'da kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Abdullah B (28), maktul Rafet Deveci'nin (28) yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Deveci'nin, olay günü mahalledeki düğünde havaya ateş açtığı gerekçesiyle sanığa tepki gösterdiğini belirtti.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada Abdullah B'nin av tüfeğiyle ateş ederek Deveci'yi öldürdüğünü kaydeden savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık ise savunmasında uyuşturucu kullandığını öne sürerek, "Kimseyi doğrudan hedef almadım. Rafet Deveci'nin yaralandığını görünce de olay yerinden kaçtım. Olay bu şekilde gerçekleşti." dedi.

Maktulün babası müşteki Ahmet Deveci ise sanıkla oğlu arasında husumet bulunmadığını savunarak, "Sanık, mahallede bazı kişilerin ev ve arabasını kurşunlamıştı. Her gün evinin önünde silahla havaya ateş ediyordu. Bu hareketleri nedeniyle mahalle sakinleri kendisinden bıkmıştı." diye konuştu.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde Rafet Deveci'nin 26 Temmuz 2023'te tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kuzeni Abdullah B. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet, Adana, Tutuklama, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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