Adana'da market sahibini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık tutuklu kaldı - Son Dakika
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Adana'da market sahibini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık tutuklu kaldı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde market sahibini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık, öldürme kastı olmadığını savundu. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına, beyanı alınmayan tanık S.Ö'nün zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, market sahibini tabancayla öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Barbaros Mahallesi'nde 10 Kasım 2025'te market sahibi Emrah Tutal'ı (38) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık M.K. (21) ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık M.K. savunmasında, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, S.Ö. ile arasındaki ilişkiye S.Ö'nün eniştesi ve maktulün de ağabeyi olan B. Tutal'ın karşı çıktığını öne sürdü.

B. Tutal'ın tehditleri sebebiyle olaydan önce İstanbul'a gittiğini iddia eden M.K, şöyle konuştu:

"Dosyaya gelen bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Raporda S.Ö. ile aramda telefon irtibatı bulunmamaktadır. Halbuki ben İstanbul'a gittiğimde arkadaşım adına telefon hattı aldım. Bu hat üzerinden S.Ö. ile telefon görüşmesi yaptım. Adana'ya döndüğümde Emrah Tutal'a ait markete gittim. Amacım S.Ö. ile evlenmek istediğimi söylemekti ancak Emrah Tutal birden elini çekmecesine doğru götürdü. Panikledim ve tabanca ile ateş ettim. Öldürme kastım kesinlikle yoktu. Daha sonra arkadaşımın evine gittim. Burada polisler beni yakaladı. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Müşteki S. Tutal ise maktulün eşi olduğunu ve sanıkla öncesine dayalı bir husumetlerinin bulunmadığını ileri sürdü.

Sanığın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını iddia eden S. Tutal, "Eşim telefonla konuştuğu sırada sanık tabancayla ateş etti. Eşim asla sanığın söylediği gibi elini çekmeceye doğru uzatmadı. Zaten tabancası da yoktur. Sanık tabanca ile ateş ettikten sonra kaçtı. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti de bu celse de beyanı alınmayan tanık S.Ö. hakkında yeniden zorla getirilme kararı çıkarılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 10 Kasım 2025'te market sahibi Emrah Tutal'ı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla 12 Kasım 2025'te tutuklanan M.K. hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA
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