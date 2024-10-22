Adana'da Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Adana'da Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla eğitim ve seminerler düzenleyerek erken tanı ve bilinçlendirme çalışmalarına imza attı.

22.10.2024 13:01  Güncelleme: 14:23
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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla bir dizi farkındalık eğitimi düzenledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında 19 Mayıs Mahallesi Kadın Yaşam Merkezi ile Atakent Kadın Danışma Merkezi ve Sucuzade Mahallesi'nde bulunan Kadın Akademisi Kadın Danışma Merkez'inde farkındalık eğitimleri düzenledi.

Eğitimde, "Meme kanseri nedir? Belirtileri nelerdir? Erken tanının ve Kendi Kendine Meme Muayenesinin (KKMM) önemi nedir? Ne zaman başlanmalıdır? Ne sıklıkla yapılmalıdır? Ultrason ve mamografi nedir? Hangi aralıklarla çektirilmelidir?" konu başlıkları altında bilgilendirme yapıldı, meme kanseri ile mücadelede izlenecek yola ilişkin bilgi aktarımında bulunuldu. Eğitimin ardından pembe kurdeleler ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda 18 Ekim 2024 tarihinde, Seral Çelik'in moderatörlüğünde, Prof. Dr. Orhan Demircan ve Prof. Dr. Sinan Yavuz'un konuşmacı olarak katıldığı "Meme Kanseri Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar" semineri düzenlendi. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli tarafından katılımcılara meme kanseri bilgilendirme broşürleri ile pembe kurdeleler verildi.

Seminere, eşi Nuray Karalar ile birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, erken teşhisin önemine vurgu yaptı, her türlü hastalıkta riski azaltmak için düzenli kontrollere gidilmesi gerektiğini kaydetti. Karalar, Büyükşehir Belediyesi'nin halk sağlığıyla ilgili etkinlikler düzenlemeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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