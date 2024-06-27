Adana'da mezarlıkta 30 kabir tahrip edildi - Son Dakika
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Adana'da mezarlıkta 30 kabir tahrip edildi

Adana\'da mezarlıkta 30 kabir tahrip edildi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bulunan Karslılar Mahallesi Mezarlığı'nda bulunan 30 kabirde tahribat meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezarlığa giderek zarar tespiti yaptı ve polis ekipleri de inceleme başlattı. Belediye ekipleri, zarar gören kabirlerin onarımı için çalışmalara başladı.

27.06.2024 09:41
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir mezarlıktaki 30 kabir tahrip edildi.

Karslılar Mahallesi Mezarlığı'ndaki bazı kabirlerin mermerlerine zarar verildiği ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Mezarlığa giden belediye görevlileri, 30 kabre zarar verildiğini, mermerlerin kırıldığını belirledi.

Polis ekipleri de mezarlık ve çevresinde inceleme yaptı.

Belediye ekipleri, zarar gören kabirlerin onarımı için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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