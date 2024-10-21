Adana'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı: 3 Ölü

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ADANA'daki Buruk Mezarlığı'nda anne ile 2 kızı, silah saldırıda öldürüldü. Saldırgan, motosiklet ile olay yerinden kaçtı.

Olay, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda meydana geldi. Cenaze namazının kılındığı bölgeye yakın bir noktada banklarda oturan kadın ile yanındaki 2 kızına motosikletle yaklaşan kişi tabancayla ateş açıp, kaçtı. İhbarla mezarlığa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, kadın ile 2 kızın öldüğü belirlendi. Savcı ile polis olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.