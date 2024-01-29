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Adana'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 9 kişi yaralandı

Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 9 kişi yaralandı. Kaza, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Yüreğir Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, minibüs şoförü gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

29.01.2024 - 22:32,  Güncelleme: 22:34
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ADANA'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Yüreğir Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Erhan Gürbüz idaresindeki 01 M 0538 plakalı yolcu minibüsü, Temel Arkan idaresindeki 01 FZ 107 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 7 yolcu ile sürücü Arkan ve yanındaki Seray Arkan yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Seray Arkan ekiplerce çıkartılırken, 9 yaralı ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralılardan Seray Arkan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Minibüs şoförü tedavisinin ardından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Adana\'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1\'i ağır, 9 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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