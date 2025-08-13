Adana'da Motosiklet-Cip Çarpışması: Yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ciple çarpışan motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayalıbağ Mahallesi'nde henüz plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen motosiklet ile cip çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
