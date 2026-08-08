Adana'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü
Feke'de kontrolden çıkan motosiklet ağaca çarptı, sürücü Mustafa Ayyıldız hayatını kaybetti.
Adana'nın Feke ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bahçecik Mahallesi'nde Mustafa Ayyıldız'ın kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayyıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?