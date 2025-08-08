Adana'da Müteahhit Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

ADANA'da müteahhit Abdulgaffur Şenol (45), inşaat denetimi yaptığı sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan K.'nin kullandığı otomobil, kavşakta Fırat Ö.'nün kullandığı otomobille çarpıştı. Savrulan Fırat Ö'nün otomobili önce park halindeki otomobile ardından apartman inşaatını denetleyen kaldırımdaki Müteahhit Abdulgafur Şenol'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şenol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücüler Gökhan K. ile Fırat Ö. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Anıl ATAR-Serhat GÜLER-Kamera: ADANA,