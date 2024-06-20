Adana'da Narenciye Bahçesine Gömülü Patlayıcıyla İlgili 4 Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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Adana'da Narenciye Bahçesine Gömülü Patlayıcıyla İlgili 4 Sanık Hakkında Dava Açıldı

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın çağrısı üzerine korsan gösterilerde kullanılmak üzere narenciye bahçesine gömülen el yapımı patlayıcıyla ilgili 4 sanık hakkında 30'ar yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Sanıkların parmak izleri patlayıcı üzerinde tespit edilmiş ve suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına yakında başlanacak.

20.06.2024 14:29
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Adana'da, narenciye bahçesine gömülü bulunan el yapımı patlayıcıyla ilgili 4 sanık hakkında 30'ar yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın çağrısı üzerine korsan gösterilerde kullanılmak üzere araziye gömülen el yapımı patlayıcı üzerinde parmak izleri tespit edilen ve adli kontrol tedbiri uygulanan suça sürüklenen çocuklar S.Y. (17), B.G (17), R.Ş. (16), A.Y. (15) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde narenciye bahçesinde yapılan aramalarda, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilerde kullanılmak üzere toprağa gömülmüş halde 31 el yapımı patlayıcı ve eldivenler ele geçirildiği belirtildi.

İddianemede, Adana Polis Kriminal Laboratuvarı tarafından yapılan inceleme sonrası el yapımı patlayıcı ve eldivenler üzerindeki izlerle sanıklar S.Y, B.G, R.Ş. ve A.Y'nin parmak izinin uyumlu olduğu, sanıkların terör örgütü PKK/KCK'nın ve el yapımı patlayıcıların kullanım amacını bildikleri, cep telefonlarında örgüt eylemlerine ilişkin videolar tespit edildiği, kentte korsan gösterilere katıldıkları anlatılarak, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne silah sağlama" suçlarından 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Suçlamaları kabul etmeyen 4 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Narenciye Bahçesine Gömülü Patlayıcıyla İlgili 4 Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Narenciye Bahçesine Gömülü Patlayıcıyla İlgili 4 Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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