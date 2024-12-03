Adana'da okul müdürünün darbedilmesi güvenlik kamerasında

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Adana'da bir okul müdürünün darbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Ceyhan ilçesinde Gümürdülü Şehit Ali Fuat Haydaroğlu İlkokulu ve Gümürdülü Ortaokulu Müdürü Mustafa Savaş, iddiaya göre okul bahçesinde bir öğrenciyi henüz bilinmeyen nedenle uyardı.

Öğrencinin olayı ailesine anlatması üzerine okula gelen öğrencinin babası ve ağabeyi, Savaş'ı darbetti.

Okulun bahçesinde gerçekleşen olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, Ceyhan Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasında saldırıyı kınayarak, bu tür olayların önlenmesi için yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini istedi.???????