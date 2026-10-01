Adana'da operasyonda 100 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Adana'da operasyonda 100 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.
100 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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