Adana'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ceyhan ilçesi Kızıldere Mahallesi'nde Ramazan Balta'nın kullandığı 06 MTB 93 plakalı otomobil ile henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 N 4431 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan sürücüler ve bir yolcu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ramazan Balta kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüşerek, Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konuları ele aldı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Abidin Ok, plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpışarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.
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