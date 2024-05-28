Adana'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Adana\'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi ve 5 kişi yaralandı. Kazanın sebebi olarak sürücünün aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması gösterildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

28.05.2024 00:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Halil İbrahim Y. (38) yönetimindeki 80 AGD 111 plakalı otomobil, Adana-Kozan kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Mustafa Y. (70), Mustafa Egemen Y. (6), Melike Y. (26) ve Belinay Y. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin sıkıştıkları yerden çıkardığı yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada sürücünün yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırarak aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu kazanın meydana geldiği iddia edildi.

Kaynak: AA

trafik, Kozan, Adana, Acil Durum, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:58 Kılıçdaroğlu’ndan emeklilere yönelik çok konuşulacak sözler: Yan kardeşim Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere yönelik çok konuşulacak sözler: Yan kardeşim
22:06 Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı
22:04 Sinan Oğan 2028 için adaylığını açıkladı Sinan Oğan 2028 için adaylığını açıkladı
19:58 Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı
19:53 Netanyahu’dan Filistinlilerin kampına saldırıya skandal yorum Netanyahu'dan Filistinlilerin kampına saldırıya skandal yorum
00:15 Durgun tavırlarıyla dikkat çekmişti Kerem’den veda eder gibi açıklama Durgun tavırlarıyla dikkat çekmişti! Kerem'den veda eder gibi açıklama
23:57 Galatasaraylı Hakim Ziyech, şampiyonluk kutlamalarında Filistin’i unutmadı Galatasaraylı Hakim Ziyech, şampiyonluk kutlamalarında Filistin'i unutmadı
23:44 İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto
23:30 Yine yaptı yapacağını Icardi’den geceye damga vuran ’’Fener ağlama’’ performansı Yine yaptı yapacağını! Icardi'den geceye damga vuran ''Fener ağlama'' performansı
23:03 Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor Icardi’den Dzeko’ya salvo Fenerbahçelileri çıldırtmaya devam ediyor! Icardi'den Dzeko'ya salvo
22:37 Rams Park’ta tarihi anlar Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı Rams Park'ta tarihi anlar! Şampiyon Galatasaray, 2 Kupa birden kaldırdı
22:36 3 kişinin öldüğü kazada acı detay En mutlu akşamları olacaktı 3 kişinin öldüğü kazada acı detay! En mutlu akşamları olacaktı
21:58 1 dakikada kazanmışlardı Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Süper Kupa göndermesi 1 dakikada kazanmışlardı! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Süper Kupa göndermesi
21:43 Kemal Kılıçdaroğlu: ’İlla Cumhurbaşkanı adayı ol’ diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 01:03:11. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement