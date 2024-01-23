 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da Otomobilde Gizlenmiş 4 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da Otomobilde Gizlenmiş 4 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Adana'da bir otomobilde baklava kutusuna gizlenmiş 4 bin uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili sürücü tutuklandı.

Adana\'da Otomobilde Gizlenmiş 4 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
23.01.2024 - 09:58,
Abone Ol

Adana'da otomobilde baklava kutusuna gizlenmiş 4 bin uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği Ahmet M'yi takibe aldı.

Ekipler, şüphelinin kullandığı otomobili Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesinde durdurup narkotik dedektör köpeği "Hulk" ile arama yaptı.

Köpeğin araçtaki bir poşete tepki vermesi üzerine yapılan incelemede poşetteki üç baklava kutusundan birinde 4 bin uyuşturucu hap bulundu.

Bunun üzerine sürücü Ahmet M, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adana, Narkotik Suçlar, Tutuklama, Adana, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Otomobilde Gizlenmiş 4 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika


22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor

Son Dakika
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:56:48. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Otomobilde Gizlenmiş 4 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement