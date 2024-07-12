Adana'da Parkta Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
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Adana'da Parkta Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa Hapis Cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verildi. Sanık, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

12.07.2024 10:09
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verildi.

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanık avukatı da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın Atakent Mahallesi'ndeki Dede Korkut Parkı'nda, peçeteye gizlediği sentetik uyuşturucu gece vakti bisikletle yanına gelen 2 kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları da dikkate alınarak, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına, tutukluluk halinin de devamına karar verilmesini istedi.

Sanık İ.K. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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