Adana\'da Pitbull Köpeğinin Saldırısına Uğrayan 4 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.U. Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta annesi B.U. ile yürüdüğü esnada pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
Çevredekilerin yardımıyla köpekten kurtarılan A.U, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavisi devam eden A.U. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Sahibinin de köpeğini alarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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