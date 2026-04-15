Adana'da PKK/KCK Davası
Adana'da PKK/KCK Davası

15.04.2026 14:55
Adana'da korsan gösterilere katılan sanığa 5 suçtan 23 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilere katıldığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında, 5 suçtan 23 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün çağrısı üzerine korsan gösterilere katıldığı iddiasıyla 24 Ocak'ta tutuklanan F.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın, 20 Ocak'ta Dağlıoğlu Mahallesi'nde örgüt üyeleriyle çöp konteynerlerini kullanarak yolu bir süre trafiğe kapattığı, güvenlik güçlerine taş, sopa, tekme ve yumruklu saldırıda bulunduğu anlatıldı.

İddianamede, kimliğini gizlemek için yüzünü bez parçasıyla örttüğü belirtilen F.Ç.'nin, terör örgütünü destekler nitelikte sloganlar attığı, yolda lastik yaktığı, cep telefonunda eylemlerine ilişkin görüntüler tespit edildiği ve sosyal medya hesabında terör örgütü propagandası içeren paylaşımlar yaptığı ifade edildi.

Kitlenin gösterilere katılmasını sağladığı belirtilen sanığın, "görevi yaptırmamak için direnme", "terör örgütü propagandası yapmak", "kamu malına zarar verme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ile "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri alet taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma" suçlarından 5 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

