Adana\'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeşiloba Mahallesi'ndeki plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Soğutma çalışması da yapılan fabrikada hasar oluştu.
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