Adana\'da Polis, Komşunu Kolla Projesiyle Vatandaşları Bilgilendirdi

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Adana'da polis, "Komşunu Kolla" projesi kapsamında evleri ziyaret ederek vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi amacıyla başlatılan "Komşunu Kolla" projesi kapsamında, çeşitli mahallelerde bilgilendirme yaptı.

Proje kapsamında evleri gezen ekipler, vatandaşlara hem kendilerinin hem de komşularının güvenliği için tanımadıkları kişilere binalarının kapısını açmamaları gerektiğini anlattı.

Ekipler, vatandaşlardan tatile gittiklerinde komşularına haber vermelerini, komşuları evde olmadıklarında dairelerinden ses gelmesi ve tanımadıkları kişilerin içeri girdiğini görmeleri halinde de polise ihbarda bulunmalarını istedi.

Sokakta karşılaştıkları vatandaşlara da hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan ekipler, ayrıca bu tür suçlara karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgilerin yer aldığı broşürlerden dağıttı.