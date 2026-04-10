Adana'da Polis Teşkilatı'nın 181. Yılı Kutlandı

ADANA'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181'inci yılı dolayısıyla emniyet müdürlüğü bünyesindeki araç ve atlı birliklerin katıldığı kortej yapıldı.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181'inci yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Atatürk Parkı'nda tören düzenlendi. Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başlayan törende, farklı şubelerden katılan emniyet personeli İstiklal Marşı okudu. Törende konuşan Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, "10 Nisan yalnızca bir yıl dönümü değil, milletimizin huzur ve güvenliği verilen büyük bir mücadelenin, fedakarlığın simgesidir. 181 yıl önce temelleri atılan bu köklü teşkilat sadece bir güvenlik gücü değil aynı zamanda adaletin merhametin ve milletle kurulan güçlü bağın temsilcidir" diye konuştu.

Törenin ardından İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan atlı birlikler, trafik polisleri, devriye ekipleri ve özel harekat polislerinin zırhlı araçları, sirenler eşliğinde Atatürk Caddesi'nde kortej oluşturdu. Polis helikopterinin de tören alanında sorti yaptığı program, araç kortejinin ardından son buldu.