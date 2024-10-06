Adana'da polise saldıran ve ekip araçlarına zarar veren 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana'da polise saldıran ve ekip araçlarına zarar veren 3 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüyü götürmek isteyen polis ekiplerine saldıran 3 şüpheli gözaltına alındı, olayda 6 polis yaralandı.

06.10.2024 18:46
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Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüyü götürmek isteyen polis ekiplerine saldıran 3 şüpheli gözaltına alındı, olayda 6 polis yaralandı.

Polis ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde kıraathanede arama yaptı.

Bu sırada kıraathanede bulunan E.D'nin (29), 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Hükümlüyü götürmek isteyen polis ekiplerine kıraathanede bulunan bazı kişiler engel olmak istedi.

Olay yerinden kaçmaya çalışan E.D. polis ekiplerinin ateş etmesi sonucu bacağından yaralandı.

Kıraathanede bulunan bazı kişiler de ekiplere taşlı ve sopalı saldırıda bulundu, 6 polis yaralandı.

Bölgeye yönlendirilen takviye ekiplerin desteğiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince, olayda yaranan 6 polis ve bacağından yaralanan hükümlü kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan olayda 3 ekip aracı da zarar gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da polise saldıran ve ekip araçlarına zarar veren 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da polise saldıran ve ekip araçlarına zarar veren 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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