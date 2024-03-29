Adana\'da polis operasyonunda 25 silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Adana'da polis ekipleri bir bara düzenledikleri operasyonda ruhsatsız 25 silah ele geçirdi, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir barda ruhsatsız silahlar bulunduğunu belirledi.
Ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda, ruhsatsız 7 tabanca ve 18 av tüfeği ile 12 mermi ele geçirdi.
Polis ekipleri, ruhsatsız silahlarla ilgili Tahsin C. ve Ersen D'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemleri için Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
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