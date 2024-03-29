Adana\'da polis operasyonunda 25 silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Elazığ'da Kız Meslek Lisesi Öğrencileri Beslenme Desteği Projesiyle Anaokulu Öğrencilerine Hizmet Veriyor

Elazığ'da bulunan kız meslek lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Beslenme Desteği Projesi kapsamında 1400 anaokulu öğrencisine günlük kahvaltı ve yemek hizmeti sunuyor. Öğrenciler, alan şefi ve usta öğreticilerin eşliğinde, hijyenik ortamda hazırlanan yemekleri okullara ulaştırarak mesleki becerilerini geliştiriyor. Proje sayesinde öğrenciler, hem eğitim harçlıklarını çıkarıyor hem de mesleki açıdan daha donanımlı hale geliyor. Ayrıca, projenin hijyen açısından gerekli tüm kontrolleri yapılarak sağlıklı besinlerin sunulduğu belirtiliyor.