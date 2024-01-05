 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da yakalanan kardeşlerden biri kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da yakalanan kardeşlerden biri kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı

Adana'da polisin düzenlediği operasyonda, sırt çantasını bahçeye atan ve evinden atlayan Ozan Z. ile evde saklanan kardeşi Vedat Z. yakalandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Tutuklanan kardeşlerin, daha önce kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı olduğu belirlendi.

Adana\'da yakalanan kardeşlerden biri kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı
05.01.2024 - 10:46,
Abone Ol

ADANA'da, polisi görünce sırt çantasını bahçeye atıp, evinin penceresinden atlayan Ozan Z. (34) ile evdeki kardeşi Vedat Z. (31) yakalandı. Ruhsatsız tabanca ve Kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilen operasyonda kardeşler, tutuklandı.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde, çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu bilgisine ulaşılan eve operasyon düzenledi. Ekipler, şüpheli Ozan Z. ile kardeşi Vedat Z.'nin müstakil evinin etrafını sarıp, demir kapıyı koçbaşıyla kırdı. Polisin geldiğini gören Ozan Z., sırt çantasını bahçeye atıp, evin penceresinden atlayarak kaçmaya başladı. Arka sokakta bekleyen polis, Ozan Z. ile evde saklanan Vedat Z.'yi yakaladı. Evde yapılan aramada, minderin altına gizlenmiş 2 ruhsatsız tabanca, 2 çelik yelek ile bahçedeki sırt çantasının içinde ise 1 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 25 mermi ele geçirildi.

KESİNLEŞMİŞ CEZASI VE ARAMASI VARMIŞ

Polis merkezine götürülen şüphelilerden Ozan Z.'nin 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 'Kasten yaralama' suçundan da arandığı tespit edildi. Sorguya alınan şüpheliler, silahların kendilerine ait olmadığını, kimin koyduğunu bilmediklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Ele geçirilen tüfek ve tabancalar ise incelenmek üzere Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Kalaşnikof, Piyade, Adana, Güvenlik, Adliye, Suç, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da yakalanan kardeşlerden biri kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı - Son Dakika


11:00
CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59
Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:41
Gram altın 1.960 liradan satılıyor Gram altın 1.960 liradan satılıyor
10:37
Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek
10:33
Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar
10:26
150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı 150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı
10:20
Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı
09:56
Çete üyesine işkence yapıp tahta kaşıkla cinsel saldırıda bulunan 6 kişiye 203 yıl hapis istemi Çete üyesine işkence yapıp tahta kaşıkla cinsel saldırıda bulunan 6 kişiye 203 yıl hapis istemi

Son Dakika
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:41 Gram altın 1.960 liradan satılıyor
10:37 Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek
10:33 Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar
10:26 150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı
10:20 Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı
09:56 Çete üyesine işkence yapıp tahta kaşıkla cinsel saldırıda bulunan 6 kişiye 203 yıl hapis istemi
09:51 Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor
09:28 Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 11:25:44. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da yakalanan kardeşlerden biri kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement